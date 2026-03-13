< sekcia Regióny
Na Modrom Kameni obnovia architektúru starého hradu i krídla kaštieľa
Architektúra starého hradu nadobudne vzhľad romantickej záhrady z 19. storočia.
Autor TASR
Modrý Kameň 13. marca (TASR) - Na hrade Modrý Kameň vo Veľkokrtíšskom okrese sa zaoberajú obnovu architektúry starého hradu i západného krídla barokového kaštieľa. Informovala o tom riaditeľka Slovenského národného múzea (SNM) - Múzea bábkarských kultúr a hračiek Helena Ferencová.
Architektúra starého hradu nadobudne vzhľad romantickej záhrady z 19. storočia. Doplnia ho informačným systémom s dejinami hradu, postupom jeho obnovy a výsledkami archeologického výskumu. V súčasnosti sa už podľa riaditeľky začína obnova a sprístupnenie tejto časti hradu.
Zároveň obnovia západné krídlo kaštieľa, nádvorie a kaplnku svätej Anny. Súčasťou budú reštaurátorské práce druhého nadzemného podlažia severného a východného krídla kaštieľa. Je to priestor, kde vzniknú moderné interaktívne expozície.
Rekonštrukcia západného krídla s nádvorím bude zahŕňať výmenu strešnej krytiny i sanáciu krovu. Odstránia vonkajšie a vnútorné cementové omietky a nahradia ich vápennými. Vymenia podlahy, obnovia barokové okná a dvere, pribudne aj nové zábradlie. Podkrovné priestory časti budovy upravia na sklad pracovných pomôcok. V tejto časti krídla bude na prízemí hradný bufet. „V podkroví druhej časti krídla budú priestory pre dve pracovné miestnosti a časť odbornej knižnice pre pracovníkov SNM,“ objasnila riaditeľka. Na nádvorí odstránia betónový poter a nahradia ho dlažbou s kombináciou trávnatých plôch a záhradným nábytkom. Súčasťou prác bude dobové osvetlenie nádvoria. Celková hodnota diela je 5.956.132 eur.
Pred stavebnými prácami ich čaká sťahovanie administratívnych priestorov, knižnice i balenie a presun zbierkových predmetov z depozitára v západnom krídle kaštieľa. „Bežná prevádzka múzea bude fungovať, lektorská činnosť a návštevy turistov budú zabezpečené,“ potvrdila riaditeľka s tým, že organizovať budú aj aktivity.
Sťahovanie sa uskutoční počas verejnej súťaže na zhotoviteľa stavebných a reštaurátorských prác. Náhradnými priestormi múzea budú priestory v Modrom Kameni. Verejným obstarávateľom plánovanej obnovy je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
Hrad Modrý Kameň zaradili do národného projektu Obnova národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu. Financujú ho z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
