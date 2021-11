Na Molecovej ulici v Bratislave vymenia asfalt

Bratislava 2. novembra (TASR) - Motoristi, ktorí využívajú na cestu domov pravidelne Molecovu ulicu v bratislavskej Karlovej Vsi, by sa mali od štvrtka (4.11.) pripraviť na dopravné obmedzenia. Tie súvisia s výmenou asfaltového povrchu jazdných pruhov v smere na Dlhé diely. Informuje o tom mestská časť Bratislava-Karlova Ves.



"Počas výmeny povrchu vozovky je potrebné rátať s obmedzením rýchlosti v dôsledku dočasného striedavého uzatvorenia jazdných pruhov a presmerovaním dopravy do iných jazdných pruhov," upozornila samospráva. Práce by mali ukončiť do konca novembra.