Na Moskovskej triede v Košiciach od utorka uzavrú jeden jazdný pruh
Autor TASR
Košice 15. septembra (TASR) - Na Moskovskej triede v Košiciach bude od utorka (16. 9.) uzavretý jeden jazdný pruh. Dôvodom sú rekonštrukčné práce na moste v úseku medzi zastávkami MHD Diamantová a Cottbuská. Informuje o tom mesto na sociálnej sieti.
„V rámci stavebných prác sa budú na moste po oboch stranách opravovať rímsy. Zdegradované časti sa vybúrajú, očistia a rímsy sa nanovo zabetónujú. Súčasťou projektu sú aj lokálne opravy výtlkov na moste a lokálna výmena obrubníkov pred a za mostom. Chodníky na moste dostanú nový asfaltový koberec,“ uvádza.
Práce by mali v závislosti od poveternostných podmienok trvať do 16. októbra. Od utorka bude na moste na dva týždne uzavretý pravý jazdný pruh v smere na Sídlisko KVP v dĺžke necelých 200 metrov. Následne majú pre práce na druhej strane mosta na dva týždne uzavrieť pravý jazdný pruh v smere na Popradskú ulicu. V zúženom úseku bude maximálna povolená rýchlosť znížená na 30 km/h.
Mesto Košice vodičov v tejto súvislosti žiada o zvýšenú pozornosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia.
