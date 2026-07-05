< sekcia Regióny
Na most na Mládežníckej ul. získala B.Bystrica milión eur z eurofondov
Pozemky pod mostným objektom neboli vo vlastníctve mesta, preto bolo nevyhnutné realizovať rozsiahle majetkovoprávne vysporiadanie.
Autor TASR
Banská Bystrica 5. júla (TASR) - Po rozsiahlom majetkovoprávnom vysporiadaní všetkých pozemkov pri moste na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici už mestu nič nebráni začať s jeho komplexnou rekonštrukciou. Most je dôležitou spojnicou medzi sídliskami Fončorda a Radvaň. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
„Nový most na Mládežníckej ulici, ktorý nahradí ten súčasný, mal podľa predpokladanej hodnoty zákazky od projektanta stáť 1.767.000 eur. Vo verejnom obstarávaní sa nám však cenu podarilo stlačiť na 1.209.387 eur, čo je približne o 500.000 eur menej. Skvelá správa je, že na jeho výstavbu sme získali jeden milión eur z európskych fondov,“ zdôraznil primátor Ján Nosko.
Kľúčovým predpokladom pre rekonštrukciu hlavného mosta bola pred rokmi obnova „malého“ mosta na Mládežníckej ulici. Mesto na jeho rekonštrukciu vyčlenilo z vlastného rozpočtu takmer 500.000 eur. Práve tento most dnes vytvára možnosť presmerovať dopravu počas plánovanej rekonštrukcie veľkého mostného objektu.
„Pri zadaní pre projektanta bolo našou kľúčovou požiadavkou, aby projekt nebol len o výstavbe nového mosta, ale aby sa zameral aj na vytvorenie bezpečného priestoru pre peších, ktorý v tejto lokalite dlhodobo chýbal. Chodci tam doteraz nemali chodník, pohybovali sa v tesnej blízkosti vozidiel, čo predstavovalo výrazné bezpečnostné riziko,“ vysvetlil Nosko.
Pozemky pod mostným objektom neboli vo vlastníctve mesta, preto bolo nevyhnutné realizovať rozsiahle majetkovoprávne vysporiadanie. Pozemky dotknuté stavbou vlastnilo celkovo 24 súkromných vlastníkov, čo celý proces výrazne skomplikovalo. Samospráva medzičasom zorganizovala verejné obstarávanie na zhotoviteľa, pričom najnižšiu ponuku predložila spoločnosť SMS.
„Pôvodný most na Mládežníckej ulici bude asanovaný, s výnimkou opôr a pilierov, ktoré prejdú komplexnou rekonštrukciou. Bude položená úplne nová mostovka a vybudovaná nová komunikácia s pridruženým chodníkom. Súčasťou prác je tiež preložka stĺpov trolejového vedenia, ktoré sa budú posúvať z dôvodu rozšírenia priestoru pre chodník a zabezpečenia požadovanej šírky komunikácie. Most bude široký asi 11 metrov a dlhý 54 metrov. Predpokladaná doba jeho výstavby od prevzatia staveniska zhotoviteľom je 12 mesiacov,“ doplnil prvý viceprimátor Jakub Gajdošík.
Počas obnovy mosta bude z neho úplne vylúčená doprava a zabezpečí sa jej presmerovanie po iných trasách. Vzhľadom na obmedzenia súvisiace so stavbou nebude možné zachovať trolejbusovú dopravu, preto ju dočasne nahradia autobusy. Súčasťou dopravných opatrení budú úpravy dopravného značenia a zmena organizácie dopravy na viacerých križovatkách.
„Nový most na Mládežníckej ulici, ktorý nahradí ten súčasný, mal podľa predpokladanej hodnoty zákazky od projektanta stáť 1.767.000 eur. Vo verejnom obstarávaní sa nám však cenu podarilo stlačiť na 1.209.387 eur, čo je približne o 500.000 eur menej. Skvelá správa je, že na jeho výstavbu sme získali jeden milión eur z európskych fondov,“ zdôraznil primátor Ján Nosko.
Kľúčovým predpokladom pre rekonštrukciu hlavného mosta bola pred rokmi obnova „malého“ mosta na Mládežníckej ulici. Mesto na jeho rekonštrukciu vyčlenilo z vlastného rozpočtu takmer 500.000 eur. Práve tento most dnes vytvára možnosť presmerovať dopravu počas plánovanej rekonštrukcie veľkého mostného objektu.
„Pri zadaní pre projektanta bolo našou kľúčovou požiadavkou, aby projekt nebol len o výstavbe nového mosta, ale aby sa zameral aj na vytvorenie bezpečného priestoru pre peších, ktorý v tejto lokalite dlhodobo chýbal. Chodci tam doteraz nemali chodník, pohybovali sa v tesnej blízkosti vozidiel, čo predstavovalo výrazné bezpečnostné riziko,“ vysvetlil Nosko.
Pozemky pod mostným objektom neboli vo vlastníctve mesta, preto bolo nevyhnutné realizovať rozsiahle majetkovoprávne vysporiadanie. Pozemky dotknuté stavbou vlastnilo celkovo 24 súkromných vlastníkov, čo celý proces výrazne skomplikovalo. Samospráva medzičasom zorganizovala verejné obstarávanie na zhotoviteľa, pričom najnižšiu ponuku predložila spoločnosť SMS.
„Pôvodný most na Mládežníckej ulici bude asanovaný, s výnimkou opôr a pilierov, ktoré prejdú komplexnou rekonštrukciou. Bude položená úplne nová mostovka a vybudovaná nová komunikácia s pridruženým chodníkom. Súčasťou prác je tiež preložka stĺpov trolejového vedenia, ktoré sa budú posúvať z dôvodu rozšírenia priestoru pre chodník a zabezpečenia požadovanej šírky komunikácie. Most bude široký asi 11 metrov a dlhý 54 metrov. Predpokladaná doba jeho výstavby od prevzatia staveniska zhotoviteľom je 12 mesiacov,“ doplnil prvý viceprimátor Jakub Gajdošík.
Počas obnovy mosta bude z neho úplne vylúčená doprava a zabezpečí sa jej presmerovanie po iných trasách. Vzhľadom na obmedzenia súvisiace so stavbou nebude možné zachovať trolejbusovú dopravu, preto ju dočasne nahradia autobusy. Súčasťou dopravných opatrení budú úpravy dopravného značenia a zmena organizácie dopravy na viacerých križovatkách.