Na Moste Apollo by mali pribudnúť dva výťahy, mesto vyhlásilo tender

Bratislava 10. septembra (TASR) - Na Moste Apollo by mali pribudnúť dva výťahy. Hlavné mesto vyhlásilo na ich dodávku a montáž tender v hodnote vyše 68.000 eur. Vyplýva to z výzvy na predkladanie ponúk, ktorú zverejnilo vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Lehota na predkladanie ponúk je do stredy (11. 9.).



Realizácia je podľa mesta potrebná čo najskôr z dôvodu otvorenia druhej časti nákupného centra na Pribinovej ulici. "Občania prichádzajúci a odchádzajúci z tohto priestoru nemajú momentálne možnosť bezbariérového prístupu z a na zastávky mestskej hromadnej dopravy umiestnené na Moste Apollo," uviedlo mesto v opise predmetu zákazky. Podotklo, že pôvodné výťahy boli demontované a výťahové šachty opravené. Pre opätovné spustenie prevádzky je teda potrebné obstaranie dvoch nových výťahov a ich montáž do pripravených šácht.



Mesto priblížilo, že pri vykonanej obhliadke výťahových šácht pod Mostom Apollo zistili, že pre extrémny vandalizmus nie je možná oprava a opätovné spustenie jestvujúcich výťahov, keďže boli nenávratne poškodené.



Výťah má byť umiestnený mimo budovy a môže byť vystavený priamym vplyvom počasia a okolitého prostredia. "Musí byť odolný voči poveternostným vplyvom, preto musí byť vyrobený/zhotovený z odolných materiálov," dodala samospráva.