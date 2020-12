Na moste diaľničnej križovatky Lamač v smere do ČR opravia cestu

Bratislava 11. decembra (TASR) - Na moste diaľničnej križovatky Bratislava-Lamač v smere do Českej republiky budú v sobotu (12. 12.) od 8.00 do 18.00 h opravovať vozovku. Upozorňujú na to bratislavskí krajskí policajti na sociálnej sieti.



"Oprava sa bude realizovať najprv v pravom (pomalom) jazdnom pruhu a následne v ľavom (rýchlom) jazdnom pruhu," spresnili s tým, že most sa nachádza na 55. kilometri diaľnice.



Dopravné obmedzenia budú vyznačené prenosným dopravným značením. "Vodičov žiadame, aby pri prejazde uvedenými úsekmi zvýšili svoju pozornosť a dodržiavali dopravné značenie," dodali.