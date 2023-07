Na Moste Lanfranconi budú od soboty opravovať prekrytie deliaceho pásu

Bratislava 14. júla (TASR) - Na bratislavskom Moste Lanfranconi budú od soboty (15. 7.) opravovať prekrytie stredného deliaceho pásu. V každom jazdnom páse na diaľnici D2 v úseku mosta budú zachované dva zúžené jazdné pruhy. TASR o tom informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková.



"Dôvodom čiastočnej uzávery je oprava prekrytia zrkadla, výmena protidotykových zábran a osvetlenia parkovacích plôch pod mostom a výmena zábradlia a osvetlenia na moste," spresnila.



Prvá etapa opravy sa začne v sobotu od 7.00 h, trvať by mala do nedele 6. augusta do 18.00 h. V rámci druhej etapy príde k výmene protidotykovej zábrany diaľničného mosta. Tá by sa mala uskutočniť od 12. do 28 augusta.



Ďiaľničiari apelujú na motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a to najmä rešpektovanie rýchlostných limitov.