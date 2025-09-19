Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NEHODA NA MOSTE LANFRANCONI: Zrazilo sa tam šesť áut

Nehoda na moste Lanfranconi. Foto: FB Polícia SR - Bratislavský kraj

Policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave aktuálne vykonávajú potrebné úkony spojené s udalosťou v cestnej premávke.

Bratislava 19. septembra (TASR) - Na bratislavskom moste Lanfranconi smerom do tunela Sitina došlo v piatok poobede k zrážke šiestich za sebou idúcich áut. V danom úseku je cesta prejazdná iba v pravom jazdnom pruhu. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.

„Policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave aktuálne vykonávajú potrebné úkony spojené s udalosťou v cestnej premávke. K tejto došlo na moste Lanfranconi, na 63. kilometri v smere do Malaciek,“ uviedla. Vodičov žiada o trpezlivosť, o zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom a rešpektovanie pokynov policajtov.


