ZDRŽÍTE SA: Na Moste Lanfranconi je nehoda, tunel Sitina obmedzili

Bratislava 3. mája (TASR) - V Bratislave na Moste Lanfranconi smerom do Petržalky sa zrazil kamión s osobným autom. Blokujú pravý pruh. Národná diaľničná spoločnosť preto v tom smere priebežne uzatvára jednu rúru tunela Sitina. Zelená vlna RTVS o tom informuje na sociálnej sieti.



Nehoda je aj na bratislavskom Prístavnom moste smerom na Zlaté piesky. Taktiež sa tam zrazil kamión s osobným autom, blokujú pravý a odstavný pruh. Vodiči majú podľa Zelenej vlny rátať so zdržaním. Na Trnavskom mýte v smere z Trnavskej cesty treba rátať so zdržaním, konštatuje.



Kolóny sú tiež na diaľnici D1 od letiska po Prístavný most. Vodiči si tam počkajú 15 minút. V Mlynskej doline v smere na Patrónku je 20-minútové zdržanie.