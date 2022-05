Na Moste Lanfranconi sa zrazili tri autá, vodiči si postoja v kolóne

Bratislava 23. mája (TASR) – Na Moste Lanfranconi v Bratislave smerom na tunel Sitina sa zrazili tri osobné autá. Vodiči musia počítať so zdržaním. Upozorňuje na to Zelená vlna RTVS.



"Blokovaný je ľavý pruh, smerom od obchodného centra v Petržalke sa zdržíte asi 20 minút," približuje.



Nehodu odstraňujú v hlavnom meste aj na križovatke Vajnorskej a Riazanskej ulici smerom do centra. Vodiči musia počítať so zdržaním.