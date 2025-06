Na moste Lanfranconi v Bratislave horelo auto, premávka je obmedzená

Bratislava 2. júna (TASR) - Na bratislavskom moste Lanfranconi v smere z Malaciek do centra mesta horelo auto. Požiar sa už podarilo uhasiť, no premávka je v danom úseku obmedzená. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.



„V pondelok okolo obeda boli dopravní policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave vyslaní k horiacemu motorovému vozidlu na moste Lanfranconi v smere z Malaciek do centra mesta. Na mieste sa privolaným príslušníkom Hasičského a záchranného zboru podarilo požiar uhasiť. K zraneniu osôb nedošlo,“ priblížila.



Predbežná príčina bola stanovená ako technická porucha. Premávka je v úseku obmedzená. „Vodičov žiadame, aby pri prejazde týmto úsekom zvýšili svoju opatrnosť,“ dodala polícia.