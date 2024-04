Na moste na Hradskej sa začne príprava demontáže lávok pre peších

Bratislava 27. apríla (TASR) - Most na Hradskej ulici v bratislavskej Vrakuni začnú od pondelka (29. 4.) pripravovať na demontáž oceľových lávok pre peších s drevenou podlahou. Počas nasledujúceho mesiaca sa má zároveň finalizovať podoba a parametre komplexnej modernizácie tak, aby sa v rámci možností minimalizovali vplyvy na dopravu počas prác. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla.



Priblížil, že lávky pre peších dodatočne doplnili v roku 2008 a most dnes neprimerane zaťažujú. "Pre bezpečné používanie mosta musia byť preto odstránené. Počas prípravných prác budú lávky zatiaľ priechodné v obmedzenom režime," doplnil. Podotkol, že pred samotným uzavretím a demontážou lávok budú pre chodcov pripravené náhradné asfaltové chodníky po vonkajších okrajoch hlavného telesa mosta, ktoré budú zabezpečené zábradlím.



"Počas realizácie týchto prác bude most plne pojazdný aj pre vozidlá, no treba počítať s dočasným zúžením jazdných pruhov," ozrejmil Bubla s tým, že cyklisti budú musieť jazdiť po ceste. Zároveň v nasledujúcich týždňoch sa zakáže vjazd na most pre nákladné vozidlá. Prejazd mestskej hromadnej dopravy bude aj naďalej povolený. "Vylúčením nákladných vozidiel sa most dodatočne odľahčí a umožní sa tak jeho bezpečná prevádzka do času modernizácie," doplnil hovorca.



Tiež ozrejmil, že minimalizovať vplyvy prác na dopravu pomôže aj sčítanie, ktoré slúži na vyhodnotenie a analýzu dopravy v nadväznosti na plánovanú rekonštrukciu a modernizáciu.



Most na Hradskej ulici nie je podľa slov hovorcu v dobrom stave. "Bol vybudovaný ešte v roku 1962 a viac než polstoročie jeho využívania, ako aj neskoršie dodatočné zásahy, si vybrali svoju daň," dodal. Ak má byť toto dopravné prepojenie Vrakune so zvyškom mesta do budúcna zachované a bezpečné, komplexnej modernizácii sa podľa neho už nebude dať vyhnúť. "Takýto zásadný projekt na frekventovanej trase prinesie aj dočasné zmeny v doprave," povedal.



Vrakuňa žiadala magistrát o obnovu mosta. V roku 2022 prešiel komplexnou prehliadkou a stavebno-technický stav mosta je v stupni VI., čo podľa technických podmienok znamená veľmi zlý. Po VI. stupni nasleduje VII. stupeň, čo už predstavuje havarijný stav mosta.