Na moste na Hradskej ulici vyhlásila Bratislava mimoriadnu situáciu

Bratislava 17. mája (TASR) - Na moste na Hradskej ulici v bratislavskej Vrakuni vyhlásilo v piatok hlavné mesto, po posúdení jeho aktuálneho stavu, mimoriadnu situáciu. Zároveň bude od pondelka (20. 5.) zakázaný prejazd pre vozidlá nad 7,5 tony, s výnimkou mestskej hromadnej dopravy (MHD). TASR o tom informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla. Most čaká komplexná modernizácia.



"S účinnosťou od piatka vyhlasujeme mimoriadnu situáciu, čo nám umožňuje operatívnejšie spustiť sériu krokov na zabezpečenie prevádzky mosta a následnej modernizácie," skonštatoval Bubla s tým, že sa to týka aj prekládky inžinierskych sietí, ktoré sú v súčasnosti vedené cez most.



Na základe prepočtu zaťažiteľnosti, ktorý realizovala Žilinská univerzita, bude od budúceho týždňa na moste zakázaný prejazd pre vozidlá nad 7,5 tony. Výnimku budú mať len vozidlá MHD. V takomto režime bude most fungovať do jeho plánovanej komplexnej modernizácie, projekt ktorej hlavné mesto pripravuje. Most však bude naďalej prejazdný pre autá a vozidlá do 7,5 tony, cyklistov či chodcov.



Ide o ďalší nevyhnutný krok v súvislosti s avizovanou rekonštrukciou mosta. "Viac ako polstoročie jeho využívania a dodatočné zásahy si vybrali svoju daň a podpísali sa pod skutočne zlý technický stav mosta," poznamenal Bubla. Aby však most mohli obyvatelia do jeho obnovy naďalej využívať, v predchádzajúcich týždňoch hlavné mesto uzavrelo a postupne demontuje drevené časti lávok pre peších, čím je most čiastočne odľahčený.



Vrakuňa žiadala magistrát o obnovu mosta. V roku 2022 prešiel komplexnou prehliadkou a stavebno-technický stav mosta je v stupni VI., čo podľa technických podmienok znamená veľmi zlý. Po VI. stupni nasleduje VII. stupeň, čo už predstavuje havarijný stav mosta.