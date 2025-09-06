< sekcia Regióny
Na moste na Hradskej vo Vrakuni bola tento týždeň zaťažovacia skúška
Most postavený v roku 1962 nebol dlhší čas v dobrom stave. Jeho komplexná modernizácia si vyžiadala úplné rozobratie celého mosta aj nosných pilierov.
Bratislava 6. septembra (TASR) - Práce na komplexnej modernizácii mosta na Hradskej ulici v bratislavskej Vrakuni pokračujú podľa harmonogramu. Nedávno dokončili asfaltové vrstvy vozovky a časť komunikácie Hradská, osadili tiež mostné uzávery. Počas týždňa na moste uskutočnili zaťažovaciu skúšku. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla.
„Naďalej platí, že ukončenie prác plánujeme na september. Čo sa týka otvorenia mosta pre vozidlá, robíme všetko pre to, aby sa tak stalo ešte počas tejto jesene,“ skonštatoval Bubla.
Práve realizácia spomínanej zaťažovacej skúšky je podľa hovorcu základný predpoklad k žiadosti o kolaudáciu. Protokol s jej výsledkom predložia stavebnému úradu na okresnom úrade. V súčasnosti magistrát zabezpečuje zároveň aj ostatné podklady k žiadosti o kolaudáciu, respektíve užívanie.
Aktuálne sa v rámci prác osádzajú zábradlia a zvodidlá, pochôdzne vrstvy na schodiskách, kde zároveň dokončujú zábradlia. Pracuje sa aj na osadení zvodidiel mimo mosta, zábradlí na chodníkoch mimo mosta, napojení komunikácie od kruhového objazdu či osádzaní stĺpov a svietidiel verejného osvetlenia.
Most na Hradskej ulici uzavrelo hlavné mesto pre jeho nevyhnutnú komplexnú modernizáciu 29. novembra 2024. Náklady na rekonštrukciu sú vo výške približne 2,8 milióna eur. Práce financujú z úveru Slovak Investment Holding (SIH) so spolufinancovaním z mestského rozpočtu.
Most postavený v roku 1962 nebol dlhší čas v dobrom stave. Jeho komplexná modernizácia si vyžiadala úplné rozobratie celého mosta aj nosných pilierov. V máji minulého roka vyhlásilo hlavné mesto na moste mimoriadnu situáciu. Zároveň zakázali prejazd pre vozidlá nad 7,5 tony s výnimkou MHD.
O obnovu mosta žiadala magistrát mestská časť Vrakuňa. V roku 2022 prešiel komplexnou prehliadkou a stavebno-technický stav mosta bol v šiestom stupni, čo podľa technických podmienok znamená veľmi zlý.
