Na moste ponad Oravskú priehradu inštalujú monitorovací systém

Námestovo 4. júna (TASR) - Na moste ponad Oravskú priehradu v katastrálnom území Námestova prebieha inštalácia dlhodobého online monitorovacieho systému. Ako v stredu uviedla predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová, financie na tento fixný monitoring sú schválené v rozpočte kraja.



„Poslanci nás žiadali o to, aby sme častejšie kontrolovali most, hlavne odspodu. Uvedomujeme si, že potenciál možných porúch nie je možné jednoducho monitorovať. Preto sme hľadali spôsob, aby ten monitoring čo najviac ochránil od nebezpečenstva obyvateľov, ktorí tu žijú,“ uviedla Jurinová.



Jedinou prekážkou, ktorá bude potom brániť rekonštrukcii, sú podľa predsedníčky financie. „Je to stavba, ktorá bude stáť okolo 25.000.000 eur už aj s napojením na nastávajúce križovatky, a teda je to suma, ktorú dávame v rámci rozpočtu za celé volebné obdobie do rekonštrukcií ciest z vlastných zdrojov. Chceme začať realizovať rekonštrukciu cez verejno-súkromné partnerstvo (PPP), o ktorom už hovorí aj ministerstvo dopravy,“ priblížila Jurinová.



Ďalej dodala, že predsedovia samosprávnych krajov by chceli ísť s opravami mostov do PPP projektov. „Potrebujeme však vedieť podmienky, ako ich štát nastaví. Ide o to, aby to bolo naozaj v súlade s legislatívou,“ doplnila.



Projektový manažér zo zhotovujúcej firmy Radim Šifta vysvetlil, že senzory pracujú na princípe vyhodnocovania optického signálu. „My do toho senzoru svietime širokospektrálnym zdrojom svetla, časť toho svetla sa odráža späť a meriame vlnou dĺžku toho odrazeného signálu, ktorú potom vyhodnocujeme,“ podotkol.



Ďalej doplnil, že z hľadiska tohto merania ide predikovať aj dlhodobý vývoj. Znamená to, že pokiaľ postupne dochádza k zhoršovaniu stavu, tak je to z tých nameraných dát badateľné a ten systém je schopný to vyhodnotiť.