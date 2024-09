Na moste pri hypermarkete v B. Bystrici musia vodiči rátať so zdržaním

Banská Bystrica 26. septembra (TASR) - Po demolácii mosta nad rýchlostnou cestou R1 v banskobystrickej časti Kremnička sa zvýšila frekvencia využívania blízkeho mosta pri hypermarkete v Radvani. Vodiči by mali najmä v čase rannej a popoludňajšej dopravnej špičky počítať so zdržaním. Upozornila na to vo štvrtok na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia.



"Polícia úsek monitoruje a podľa vývoja dopravnej situácie sú hliadky dopravnej polície pripravené zabezpečiť plynulosť premávky riadením križovatky. V úseku bude tiež rozmiestnené prenosné dopravné značenie a pripravené sú aj ďalšie opatrenia na zvýšenie plynulosti dopravy," informovala polícia, ktorá žiada motoristov, aby v úseku zvýšili pozornosť a boli k sebe ohľaduplní.



Takmer 50-ročný most v Kremničke bol v havarijnom stave. Samospráva ho náhle uzavrela 19. septembra a nechala uplynulý víkend (21. a 22. 9.) zbúrať.