Na moste pri Sirníku osadia náhradné premostenie

Sirník 29. septembra (TASR) – Na moste cez rieku Ondava pri obci Sirník v okrese Trebišov sa začali v týchto dňoch práce na demolácii poškodených nosníkov. Po ich zbúraní osadia náhradné premostenie, ktoré poslúži vodičom najmä v zimných mesiacoch, keď nebudú musieť úsek obchádzať cez Trebišov. Informoval o tom Úrad Košického samosprávneho kraja (KSK).



Stavenisko v rámci prvej etapy rekonštrukcie mosta odovzdal kraj zhotoviteľovi v druhej polovici septembra. Predseda KSK Rastislav Trnka pripomína, že most má takmer 200 metrov a patrí k jedným z najdlhších v kraji. „Navyše jedna časť je postavená z Vloššákových nosníkov a druhú časť tvorí železobetónová predpätá konštrukcia. Oprava tohto mosta je preto technicky veľmi náročná, v prípade realizácie pôjde o najväčšiu rekonštrukciu mosta v histórii samosprávneho kraja. Snažili sme sa však nájsť také riešenie, aby bol úsek počas nadchádzajúcej zimy prejazdný a aby obyvatelia nemuseli jazdiť po obchádzkovej trase,“ uviedol.



Zhotoviteľ realizoval prípravné práce, ktoré spočívali v získaní príslušných povolení a vybudovaní prístupu k toku rieky Ondava. Počas nasledujúcich dní sa bude konať demolácia 11 nosníkov v jednom z polí mosta, ktorých veľká časť praskla, a odstraňovanie sutín z rieky. Celkovo by podľa KSK malo byť odstránených približne 300 ton poškodenej konštrukcie. Po zbúraní nosníkov osadia cestári na odbúranú časť náhradné premostenie. Dočasné provizórium bude mať dĺžku 24 metrov, jeho šírka bude takmer šesť metrov a nosnosť 40 ton. Vďaka premosteniu bude most prejazdný pre všetky druhy dopravy vrátane nákladnej, doprava bude vedená stredom mosta. Rýchlosť jazdy však bude z dôvodu bezpečnosti znížená na 20 kilometrov za hodinu.



Komplexná rekonštrukcia mosta sa uskutoční v budúcom roku, keď sa zbúra zvyšných 33 nosníkov typu Vloššák. „Okrem prác na demolácii poškodených nosníkov a osadení náhradného premostenia pripravujeme v súčasnosti aj projektovú dokumentáciu na komplexnú rekonštrukciu mosta. Tá nám ukáže presné technické riešenie, akým bude realizovaná oprava jedného z najväčších mostov v našom kraji, ako aj náklady, ktoré si vyžiada,“ dodal Trnka.



Most nad riekou Ondava pri obci Sirník musel Košický samosprávny kraj uzavrieť 21. júla v dôsledku popraskania siedmich nosníkov a rizika jeho zrútenia. Všetka doprava je v súčasnosti vedená po obchádzkovej trase, zo Sirníka prechádzajú vodiči cez Zemplínsky Branč, Trebišov, Trhovište a Oborín.