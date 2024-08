Na moste rýchlostnej cesty R1 v Trnave osadia nové zábradlia

Trnava 14. augusta (TASR) - Na moste rýchlostnej cesty R1 v priestore križovatky Trnava - sever sa uskutoční výmena zábradlia a sanácia ríms. Práce budú realizované od 16. do 30. augusta v dvoch etapách. Zachované budú dva jazdné pruhy. TASR o tom informoval odbor marketingu a komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).



"Práce budú prebiehať v dvoch etapách, na moste v smere do Trnavy (pripájací a odstavný pruh) a na moste v smere do Bratislavy a Nitry (odbočovací pruh pre Senicu a Hlohovec)," priblížili diaľničiari. Počas prác na ľavom moste v smere do Trnavy budú zachované dva jazdné pruhy, rovnako tak aj počas prác na pravom moste v smere do Bratislavy a Nitry.



NDS apeluje na motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a to najmä rešpektovanie rýchlostných limitov.