Na Moste SNP budú obmedzenia pre otvárací koncert festivalu Starmus

Bratislava 12. mája (TASR) - V nedeľu treba rátať s dopravnými obmedzeniami v Bratislave na Moste SNP v súvislosti s otváracím koncertom medzinárodného festivalu vedy, hudby a umenia Starmus v Bratislave, ktorý bude v areáli výstaviska Incheba v Petržalke.



Most SNP bude večer obojsmerne uzavretý pre autá, prejazdný bude len pre MHD. Uzávera by mala trvať zhruba od 20.00 do 23.30 h. Uzavretá bude aj Viedenská cesta a cyklochodník popri výstavisku, a to zhruba od 20.45 do 23.00 h. Upozorňuje na to polícia i hlavné mesto na sociálnej sieti.



Polícia pripomína, že na Einsteinovej ulici nie je dovolené zastavenie vozidiel. Možné nebude ani parkovanie áut v priestoroch výstaviska. Odporúča preto využívať verejne dostupné parkovacie plochy na území Petržalky. Vodiči, ktorých cieľom nebude dané podujatie, by mali na prejazd využiť alternatívne trasy.



Dostupné budú niektoré cyklotrasy a lávky pre peších, od Starého Mesta či z nákupného centra na Einsteinovej ulici.



Štátna polícia bude zároveň dohliadať na ochranu verejného poriadku, na bezpečnosť i plynulosť cestnej premávky. Spolupracovať bude aj s mestskou políciou.



Dopravný podnik Bratislava posilní vybrané linky MHD. Odporúča využiť zastávky Einsteinova (autobusy 80, 88), Pri sade (autobusy 83, 91, 93), OC Einsteinova (autobusy 50), Most SNP (električky 4, autobusy 29, 37, 70) a Sad Janka Kráľa (električky 3). Po skončení podujatia bude MHD posilnená vybranými dennými i nočnými linkami. Bližšie informácie sú zverejnené na webe mestského dopravcu.



Festival Starmus sa bude konať v Bratislave od 12. do 17. mája. V nedeľu večer ho otvorí koncert Bridge from the Future. Počas neho vystúpia spolu francúzsky hudobník a skladateľ Jean-Michel Jarre a gitarista skupiny Queen Brian May na Incheba Expo Open Air. Vstup je voľný.



V rámci hlavného programu festivalu vystúpi napríklad antropologička Jane Goodallová, fyzik Kip Thorne či astronaut Chris Hadfield. Okrem hlavného programu je počas festivalu pripravený aj sprievodný program v tzv. Starmus campe na Hlavnom námestí. Záujemcov tam čakajú bezplatné diskusie a koncerty domácich i zahraničných hudobníkov.