Na Moste SNP znížili rýchlosť, riešiť budú jeho zlý technický stav

Bratislava 27. januára (TASR) – Na Moste SNP v Bratislave znížili pre autá maximálnu povolenú rýchlosť na 50 kilometrov za hodinu (km/h). Pre TASR to potvrdilo hlavné mesto, ako správca mosta, i polícia. Zmena súvisí s plánovanou opravou, keďže mimoriadna prehliadka odhalila na niektorých miestach porušené pozdĺžne zvary nosníkov. Magistrát ubezpečil, že most je napriek tomu bezpečný a prevádzkovateľný.



"Zníženie najvyššej dovolenej rýchlosti na Moste SNP zo 60 na 50 km/h vstúpilo do platnosti od 10. januára. Pred vstupom na Most SNP z oboch strán bolo upravené dopravné značenie," uviedla pre TASR hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková. Potvrdila to pre TASR aj bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.



Hlavné mesto ešte vlani v lete deklarovalo, že podniká všetky potrebné kroky, aby sa oprava Mosta SNP mohla začať čím skôr. Aj v súčasnosti ubezpečuje, že je zaradená do plánov na tento rok. Potrebné je však najskôr vybrať technologický postup pre opravu zvarov, čo sa doteraz zatiaľ nestalo. Čo je toho dôvodom, magistrát neuviedol.



Pre definitívne stanovanie technologického postupu plánuje hlavné mesto pokračovať v spolupráci so zhotoviteľom mimoriadnej prehliadky mosta, Katedrou kovových a drevených konštrukcií Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU). "Čaká nás overenie definitívneho návrhu skúškou na skúšobnej vzorke," priblížila Schmucková.



Na základe toho bude následne navrhnuté zadanie pripravovaného výberového konania na zhotoviteľa opravy, vrátane zostavenia podrobného výkazu výmer. Termín jeho vyhlásenia v súčasnosti známy ešte nie je, vyhlásené bude po skompletizovaní všetkých potrebných podkladov. Z nich vzíde aj predpokladaná hodnota zákazky.



Samotná oprava porušení zvarov si podľa magistrátu vyžiada dlhší časový úsek. Nepredpokladá, že by sa to podarilo v priebehu jedného roka. "Zrealizujeme opravu v rozsahu, ako nám to umožnia finančné prostriedky," odpovedala Schmucková na otázku, či bude mať hlavné mesto dostatok peňazí v rozpočte.



Hlavné mesto má v správe tri mosty ponad Dunaj. Na základe mimoriadnej prehliadky, podľa mesta najdôkladnejšou za posledné roky, bol Most SNP zaradený do stavebno-technického stavu VI. Druhý najstarší most, Most Apollo, bol zaradený do stavebno-technického stavu IV, teda uspokojivý. Dôvodom je najmä vyskytujúca sa korózia niektorých oceľových častí, prevažne detailov v oblasti mostných ložísk. Starý most, najmladší z dunajských mostov, bol zaradený do stavebno-technického stavu stupňa II., čo znamená veľmi dobrý.



"Na Staronovom moste a Moste Apollo prebieha bežná oprava oceľových súčastí, ktoré vykazujú známky korózie, a ktorá nemá vplyv na prevádzkyschopnosť mostov," doplnila Schmucková s tým, že mesto ako ich správca bude aj naďalej týmto mostom venovať zvýšenú pozornosť.