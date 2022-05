Na moste v Liptovskej Ondrašovej sa začali búracie práce

Liptovský Mikuláš 30. mája (TASR) – Most ponad rieku Jalovčianku v liptovskomikulášskej mestskej časti Liptovská Ondrašová začali búrať. Nový most postavia v jednej etape. Cena za vyhotovenie diela je takmer pol milióna eur, financovanie je plánované z eurofondov. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Eva Lacová.



Most je v súčasnosti uzavretý, doprava bude počas výstavby vedená po obchádzkových trasách. V úseku je umiestnené prenosné dopravné značenie.



"Obchádzka pre osobnú dopravu, dopravnú obsluhu a autobusovú dopravu je vedená po miestnych komunikáciách, po cestách tretej triedy cez obce Trstené a Bobrovec. Obchádzka pre nákladnú dopravu je po ceste I/18 a II/584 cez Bešeňovú," priblížila hovorkyňa s tým, že pravidelné autobusové linky premávajú v bežnom režime podľa cestovných poriadkov.



Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová zdôraznila, že cesta, na ktorej sa most nachádza, má nadregionálny význam, a to z dôvodu množstva atraktivít v okolí. Okrem toho podľa nej tvorí významnú dopravnú spojnicu obcí v regióne a spája Liptov so severným Slovenskom. "Je aj miestom intenzívneho cestovného ruchu. Spomínaný most považujem za kľúčový bod, keďže sa nachádza tesne pred vstupom do Liptovského Mikuláša a zároveň kúsok pred napojením na diaľnicu D1," uviedla.