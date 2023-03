Na moste v Liptovskom Mikuláši museli pre zlý stav zúžiť jazdné pruhy

Liptovský Mikuláš 30. marca (TASR) - Zlý technický stav Vrbického mosta v Liptovskom Mikuláši si v uplynulých dňoch vyžiadal zúženie jeho jazdných pruhov. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) aktuálne pripravuje podklady pre vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa rekonštrukcie. Mesto Liptovský Mikuláš uviedlo, že most je hrozbou pre vodičov aj chodcov a na potrebu opraviť ho upozorňuje už roky.



Vlastníkom mosta je ŽSK. "Už takmer desať rokov bijeme na poplach, že ho treba opraviť, ale kraj jeho opravu len roky plánuje a k realizácii nepristupuje. Dokonca pôvodná projektová dokumentácia na rekonštrukciu tohto mosta už je z dôvodu prekladania realizácie taká zastaraná, že kraj musel dať vypracovať nový projekt," priblížil liptovskomikulášsky primátor Ján Blcháč.



Hovorkyňa ŽSK Eva Lacová potvrdila, že projektová dokumentácia pre most je už spracovaná, podľa jej slov bolo vydané aj stavebné povolenie. "Po ukončení verejného obstarávania pristúpime k podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom a k realizácii rekonštrukcie. V súčasnosti tiež prebieha statické posúdenie mostného objektu," povedala pre TASR. Vysvetlila, že účelom posúdenia bude stanovenie skutkového technického stavu mosta a návrh opatrení, ktoré ho zachovajú v prevádzkyschopnom stave do jeho rekonštrukcie.



Liptovskomikulášska samospráva upozornila, že most je frekventovanou spojnicou s dvomi mestskými časťami. Využívajú ho aj zamestnanci Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika pri ceste do práce a prechádza ním aj mestská autobusová doprava. Na jeho uzatvorenie by podľa mesta doplatili najmä Iľanovčania a obyvatelia Ploštína.