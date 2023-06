Na Moysesovom námestí v B. Bystrici zaznie Verdiho Requiem

Banská Bystrica 21. júna (TASR) – Na Námestí Štefana Moysesa v Banskej Bystrici zaznie vo štvrtok (22. 6.) o 19.30 h najslávnejšie neoperné dielo majstra talianskej romantickej hudby Giuseppe Verdiho Requiem. Koncert pod holým nebom v rámci Kultúrneho leta pod Urpínom pripravilo mesto v spolupráci so Štátnou operou. TASR o tom v stredu informoval Miroslav Strelec z kancelárie primátora s tým, že pôjde o prvý koncert svojho druhu v open air forme.



Koncert sa uskutoční na nádvorí pri Barbakane a okrem domácej dvojice Michaely Šebestovej a Ivana Zvaríka sa predstaví maďarská sopranistka Natasa Kátai a brazílsky tenorista Max Jota. V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie presunie do sály Štátnej opery.



V čase konania koncertu platia dopravné obmedzenia. Kollárova ulica od križovatky s Komenského ulicou bude uzatvorená po križovatku s Hornou ulicou, pri budove hlavnej pošty. Uzávierka potrvá od 19.15 h do skončenia podujatia, maximálne do 22.00 h.