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V Brezne majú novú digitálnu asistentku, uľahčí cestu k informáciám
Zavedením digitálnej asistentky chce samospráva zjednodušiť prístup k informáciám a zefektívniť každodennú komunikáciu s obyvateľmi.
Autor TASR
Brezno 22. novembra (TASR) - Vo vestibule Mestského úradu (MsÚ) v Brezne, pred vstupom do klientskeho centra, nájdu obyvatelia novinku. Je ňou digitálna asistentka, volá sa Zuzka a návštevníkom uľahčí komunikáciu so samosprávou, sprístupní potrebné informácie, pomôže im zorientovať sa v službách mesta a nájsť odpovede na otázky týkajúce sa vybavovania úradných záležitostí. Informovala o tom samospráva na webovej stránke.
„Digitálna asistentka uľahčí prvý kontakt občana s mestom. Pomôže najmä tým, ktorí si nie sú istí, na koho sa obrátiť alebo kde nájdu potrebné informácie. Namiesto zdĺhavého vyhľadávania na webovej stránke mesta sa návštevníci jednoducho môžu opýtať priamo na mieste. Stačí pristúpiť k obrazovke, stlačiť, pridržať dotykové tlačidlo a nahlas položiť otázku,“ priblížila radnica.
Zavedením digitálnej asistentky chce samospráva zjednodušiť prístup k informáciám a zefektívniť každodennú komunikáciu s obyvateľmi.
„Moderné technológie majú zmysel vtedy, keď ľuďom uľahčujú každodenný život. Záleží nám na tom, aby sa občania na MsÚ cítili komfortne a ľahko sa dostali k informáciám, ktoré potrebujú. Veríme, že digitálna asistentka im pomôže lepšie sa zorientovať v službách nášho úradu a ušetrí im čas. Zároveň je to ďalší krok k tomu, aby bola komunikácia mesta s obyvateľmi dostupnejšia a pohodlnejšia,“ konštatoval brezniansky primátor Tomáš Abel.
Ako však zdôraznil, zámerom samosprávy nie je nahrádzať osobný kontakt či rozhodovanie ľudí.
„Asistentka má byť prvým digitálnym kontaktom s mestom, ktorý občanovi pomôže urobiť prvý krok, nájsť správnu informáciu, službu alebo pracovisko. Naši zamestnanci tak budú mať viac priestoru venovať sa záležitostiam, ktoré si vyžadujú individuálny prístup,“ dodal primátor.
„Digitálna asistentka uľahčí prvý kontakt občana s mestom. Pomôže najmä tým, ktorí si nie sú istí, na koho sa obrátiť alebo kde nájdu potrebné informácie. Namiesto zdĺhavého vyhľadávania na webovej stránke mesta sa návštevníci jednoducho môžu opýtať priamo na mieste. Stačí pristúpiť k obrazovke, stlačiť, pridržať dotykové tlačidlo a nahlas položiť otázku,“ priblížila radnica.
Zavedením digitálnej asistentky chce samospráva zjednodušiť prístup k informáciám a zefektívniť každodennú komunikáciu s obyvateľmi.
„Moderné technológie majú zmysel vtedy, keď ľuďom uľahčujú každodenný život. Záleží nám na tom, aby sa občania na MsÚ cítili komfortne a ľahko sa dostali k informáciám, ktoré potrebujú. Veríme, že digitálna asistentka im pomôže lepšie sa zorientovať v službách nášho úradu a ušetrí im čas. Zároveň je to ďalší krok k tomu, aby bola komunikácia mesta s obyvateľmi dostupnejšia a pohodlnejšia,“ konštatoval brezniansky primátor Tomáš Abel.
Ako však zdôraznil, zámerom samosprávy nie je nahrádzať osobný kontakt či rozhodovanie ľudí.
„Asistentka má byť prvým digitálnym kontaktom s mestom, ktorý občanovi pomôže urobiť prvý krok, nájsť správnu informáciu, službu alebo pracovisko. Naši zamestnanci tak budú mať viac priestoru venovať sa záležitostiam, ktoré si vyžadujú individuálny prístup,“ dodal primátor.