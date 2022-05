Na Muchovom námestí v bratislavskej Petržalke postavia nájomné byty

Bratislava 10. mája (TASR) - Na Muchovom námestí v bratislavskej Petržalke pribudne 103 mestských nájomných bytov. Hlavné mesto podpísalo na výstavbu prvej etapy polyfunkčného komplexu zmluvu za 10,2 milióna eur s DPH s firmou Kami Profit. Zverejnená je v centrálnom registri zmlúv.



Projekt, ktorý má v Bratislave prispieť k riešeniu značne poddimenzovaného mestského nájomného bývania, ráta s výstavbou dvoch obytných budov. Hlavné mesto avizovalo, že tu pribudne aj zeleň, ktorá v súčasnosti v tomto areáli administratívnych budov chýba.



"Projekt prináša verejne prístupný parčík s rozlohou, ktorá dvojnásobne prevyšuje hodnoty požadované územným plánom, reaguje tak aj na chýbajúci verejný priestor v okolí. Vznikne tu námestie a tento priestor počíta aj s možnosťou sezónnych podujatí, ako sú trhy, komunitné stretnutia a podobne," priblížil v minulosti bratislavský primátor Matúš Vallo.



Pôvodne mal v tejto lokalite vzniknúť projekt súkromného developera. Pozemok sa však podarilo opätovne získať do vlastníctva spoločnosti Metro Bratislava, kde je väčšinovým akcionárom hlavné mesto, a samospráva tu pripravila zámer mestského nájomného bývania.



Mestská časť Petržalka víta iniciatívu mesta, keďže v rámci Bratislavy je najviac oprávnených žiadateľov o nájomné byty práve z tejto mestskej časti. Pozitívne vníma aj to, že mestský zámer na Muchovom námestí prinesie okrem nájomných bytov aj občiansku vybavenosť a verejný park s celkovou rozlohou približne 3065 štvorcových metrov (po ukončení oboch etáp projektu) s aktivitami pre mládež, rodiny s deťmi či seniorov.



Bratislava dlhodobo čelí akútnemu nedostatku nájomných bytov. Problém rieši magistrát, podľa ktorého by do piatich rokov mohlo v hlavnom meste pribudnúť okolo 1600 mestských nájomných bytov. Docieliť to chce rekonštrukciou starších mestských bytov, vlastnou výstavbou, kúpou bytov i spoluprácou s developermi.