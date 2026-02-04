< sekcia Regióny
Na Muránskej planine a v Revúckej vrchovine napočítali 9000 netopierov
Počas víkendového monitoringu v Revúckej vrchovine a na Muránskej planine odborníci spozorovali 12 rôznych druhov netopierov. Najpočetnejšie boli veľké zimné kolónie lietavcov sťahovavých.
Autor TASR
Banská Bystrica 4. februára (TASR) - Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku (SON) skontrolovala počas uplynulého víkendu v Revúckej vrchovine a na Muránskej planine 23 podzemných lokalít. Počas monitoringu zaznamenali približne 9000 zimujúcich netopierov. Združenie o tom informovalo na sociálnej sieti.
„Potešili aj početné skupiny podkovárov malých, búdky v tuneli plné uchaní čiernych a večerníc malých a výskyt v tejto oblasti vzácnejšie nachádzaných druhov, a to netopier pobrežný, večernica severská či podkovár južný,“ priblížilo združenie.
Sčítanie netopierov v 23 podzemných lokalitách regiónu realizoval 12-členný tím SON. V teréne spolupracovali aj s miestnymi jaskyniarmi a hosťami zo susedného Poľska.
