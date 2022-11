Na Muránskej planine pribudnú bežkárske trate i záchytné parkoviská

Muráň 14. novembra (TASR) – Nové trate pre bežecké lyžovanie, záchytné parkoviská či svetelné signalizačné zariadenia na cyklotrase pri Muránskom hrade sú niektoré z aktivít, ktoré plánuje realizovať Správa Národného parku (NP) Muránska planina. Na projekt, ktorého cieľom je vytvárať podmienky pre rozvoj udržateľného cestovného ruchu v NP, bude môcť z plánu obnovy čerpať vyše 3,3 milióna eur. Pre TASR to uviedol riaditeľ organizácie Ján Šmídt.



"Projektom by sa mali vytvoriť podmienky pre realizáciu inovatívnych foriem spoznávania prírody prostredníctvom zážitkových programov a prípravou návštevníckeho centra. Ďalšími cieľmi sú sprístupnenie prírodných lokalít v NP Muránska planina či zlepšenie dostupnosti NP pre jeho návštevníkov," uviedol Šmídt.



Správa NP Muránska planina plánuje vybudovať parkoviská a zázemie pre turistov na strategických vstupných bodoch do NP, a to v obci Muráň a miestnej časti obce Šumiac Červená Skala. Súčasťou projektu má byť aj realizácia svetelného signalizačného zariadenia pre zvýšenie bezpečnosti cyklistov na trase Muráň – Veľká lúka, ktorá umožní obojsmerné využívanie cyklotrasy. Pre rozvoj turizmu v zimnom období majú v NP pribudnúť tri okruhy trás na bežecké lyžovanie.



Z prostriedkov z plánu obnovy chce Správa NP Muránska planina ďalej financovať aj projektovú prípravu Návštevníckeho centra pre inovatívne environmentálne vzdelávanie či prípravu programov environmentálneho vzdelávania. V rámci realizácie projektu organizácia počíta so zamestnaním štyroch ľudí.



"Do svojho tímu budeme už v najbližšom čase zháňať ľudí na pozície projektového manažéra, koordinátora pre prípravu environmentálnych programov a koordinátora spolupráce v udržateľnom cestovnom ruchu. Čím skôr chceme spustiť aj verejné obstarávania na dodávateľov tovarov a služieb, napríklad na organizátora súťaže architektonických návrhov," skonštatoval Šmídt.



Ministerstvo životného prostredia z plánu obnovy podporilo na území NP Muránska planina v rámci výzvy zameranej na transformáciu regiónu 15 projektov v celkovej sume viac ako 8,8 milióna eur. Trinásť projektov za viac ako 8,6 milióna eur podporil rezort s rovnakým cieľom aj v NP Poloniny.