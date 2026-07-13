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Na Muránskej planine pribudol nový náučný chodník s lesnými hádankami
Projekt má tiež motivovať návštevníkov, aby pri návšteve sysľoviska, ktoré patrí k najvyťaženejším lokalitám národného parku, využili pešiu trasu namiesto dopravy autom.
Autor TASR
Muránska Huta 13. júla (TASR) - Na Muránskej planine pribudol nový náučný chodník, ktorý návštevníkom ponúka nenáročnú prechádzku s aktivitami a informáciami o tamojšej prírode. Chodník s názvom Lesná hádanka vedie od Prednej Hory k známemu sysľovisku a rodinnému parku Obrovisko, slávnostne ho otvorili v pondelok. TASR o tom informovala Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Gemer.
Nový náučný chodník medzi Prednou Horou a sysľoviskom má rozšíriť ponuku zážitkového cestovného ruchu v regióne a podporiť udržateľnejšie spoznávanie Muránskej planiny. Projekt má tiež motivovať návštevníkov, aby pri návšteve sysľoviska, ktoré patrí k najvyťaženejším lokalitám národného parku, využili pešiu trasu namiesto dopravy autom.
„Chceli sme pripraviť trasu, ktorá bude sama osebe zážitkom. Návštevníci počas prechádzky objavia zaujímavosti o lese, prírode a okolí Prednej Hory, pričom jednotlivé zastavenia ich budú motivovať pozerať sa na krajinu inými očami,“ uviedla koordinátorka projektu Jana Mladšia s tým, že prechádzka náučným chodníkom trvá približne hodinu.
Náučný chodník Lesná hádanka realizovala OOCR Gemer spolu s obcou Muránska Huta a ďalšími partnermi. Projekt za vyše 3000 eur zahŕňal prípravu odborných textov, výrobu drevených informačných panelov, terénne úpravy trasy, jej vyznačenie a osadenie jednotlivých informačných zastavení.
„Moderný návštevník nehľadá iba cieľ, ale aj samotný zážitok z cesty. Lesná hádanka ponúkne rodinám s deťmi aj individuálnym turistom možnosť spoznávať Muránsku planinu hravou a nenáročnou formou. Veríme, že nový chodník prispeje k predĺženiu pobytu návštevníkov v regióne a zároveň pomôže prirodzene rozložiť návštevnosť medzi jednotlivé lokality,“ uviedol výkonný riaditeľ OOCR Gemer Jaroslav Hric.
Nový náučný chodník medzi Prednou Horou a sysľoviskom má rozšíriť ponuku zážitkového cestovného ruchu v regióne a podporiť udržateľnejšie spoznávanie Muránskej planiny. Projekt má tiež motivovať návštevníkov, aby pri návšteve sysľoviska, ktoré patrí k najvyťaženejším lokalitám národného parku, využili pešiu trasu namiesto dopravy autom.
„Chceli sme pripraviť trasu, ktorá bude sama osebe zážitkom. Návštevníci počas prechádzky objavia zaujímavosti o lese, prírode a okolí Prednej Hory, pričom jednotlivé zastavenia ich budú motivovať pozerať sa na krajinu inými očami,“ uviedla koordinátorka projektu Jana Mladšia s tým, že prechádzka náučným chodníkom trvá približne hodinu.
Náučný chodník Lesná hádanka realizovala OOCR Gemer spolu s obcou Muránska Huta a ďalšími partnermi. Projekt za vyše 3000 eur zahŕňal prípravu odborných textov, výrobu drevených informačných panelov, terénne úpravy trasy, jej vyznačenie a osadenie jednotlivých informačných zastavení.
„Moderný návštevník nehľadá iba cieľ, ale aj samotný zážitok z cesty. Lesná hádanka ponúkne rodinám s deťmi aj individuálnym turistom možnosť spoznávať Muránsku planinu hravou a nenáročnou formou. Veríme, že nový chodník prispeje k predĺženiu pobytu návštevníkov v regióne a zároveň pomôže prirodzene rozložiť návštevnosť medzi jednotlivé lokality,“ uviedol výkonný riaditeľ OOCR Gemer Jaroslav Hric.