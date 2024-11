Na Muránskej planine zaznamenali počas leta 12.960 prejazdov cyklistov

Muráň 6. novembra (TASR) - Monitoring návštevnosti cykloturistov na území Národného parku Muránska planina má za sebou prvú letnú turistickú sezónu. Celkom šesť cyklosčítačov inštalovaných na strategických miestach zaznamenalo počas leta 12.960 prejazdov cyklistov. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová.



Šestica cykloščítačov bola na vybraných miestach na území Muránskej planiny nainštalovaná počas mája. Najvyšší počet cyklistov snímače zaznamenali v auguste, a to viac ako 2300. Najsilnejšími lokalitami z pohľadu návštevnosti boli počas leta sedlo Burda a lokalita Veľká Lúka - Piesky, na ktoré vedú totožne po tri oficiálne cyklotrasy.



Cyklisti na Muránsku planinu prichádzali najmä v piatky a počas víkendov. Sedlo Burda navštevujú najčastejšie z horehronskej strany z obce Závadka nad Hronom, z tohto smeru sem prichádza 69 percent z celkového počtu cyklistov. Na Veľkú Lúku zas najčastejšie prichádzajú z juhu, a to zo sedla Javoriny a z Muráňa.



"Údaje o pohybe cyklistov sú neoceniteľné pre plánovanie a údržbu trás v území Národného parku Muránska planina. Cyklisti preferujú prehľadné trasy s kvalitným povrchom a nie náročným stúpaním. Preto plánujeme optimalizovať infraštruktúru, aby sme vyhoveli ich preferenciám," skonštatoval cyklokoordinátor projektu Peter Krušinský.



Cyklosnímače boli v rámci projektu umiestnené aj na jednosmernú trasu z Muráňa na Veľkú Lúku, ktorá je oficiálne zjazdná len smerom nahor. Počas letnej sezóny ju však v opačnom smere využilo vyše 840 cyklistov.



"Práve vďaka údajom zo sčítačov vieme, že zhruba každý tretí cyklista sa vráti po cyklotrase naspäť do Muráňa. Aktuálne riešime zvýšenie informovanosti cykloturistov a zvažujeme inštaláciu upozorňovacieho systému, ktorý by umožnil bezpečnú obojsmernú premávku na tejto frekventovanej trase," uviedla koordinátorka rozvoja prírodného cestovného ruchu v národnom parku Muránska planina Vladislava Košová.