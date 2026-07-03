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Na muža vydali ZATYKAČ, podarilo sa im ho zadržať v Británii

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Policajná snímka. Foto: FB Polícia SR - Banskobystrický kraj﻿

Po obvinenom bolo od roku 2019 vyhlásené celoštátne pátranie pre závažnú násilnú a ekonomickú trestnú činnosť.

Autor TASR
Banská Bystrica 3. júla (TASR) - Polícii sa podarilo postaviť v piatok pred súd v Banskej Bystrici nebezpečného muža, ktorý dlhé roky unikal pred spravodlivosťou. Po obvinenom bolo od roku 2019 vyhlásené celoštátne pátranie pre závažnú násilnú a ekonomickú trestnú činnosť. Informovala o tom v piatok na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia.

„Vďaka spolupráci banskobystrických okresných pátračov a Interpolu sa podarilo v Spojenom kráľovstve lokalizovať a zadržať nebezpečnú osobu na úteku. Pred slovenskými orgánmi činnými v trestnom konaní ušiel do Veľkej Británie. Okrem trestných stíhaní sa vyhýbal aj súdom nariadenej protitoxikomanickej liečbe. Na osobu bol v roku 2020 vydaný domáci zatykač a v roku 2022 Okresný súd Banská Bystrica vydal medzinárodný zatýkací rozkaz,“ doplnila polícia s tým, že na základe operatívnych informácií slovenských zložiek ho zadržala britská polícia.

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