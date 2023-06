Na MyMachine Expo žiaci predstavili prototypy svojich vynálezov

Košice 26. júna (TASR) - Na pondelkovom záverečnom podujatí vzdelávacieho programu MyMachine EXPO v Košiciach odovzdali deťom zo škôl v Prešove, Trebišove, Bardejove, Humennom a Snine dokopy deväť prototypov vynálezov. Nápady nakreslili žiaci základných škôl (ZŠ). Vysokoškoláci ich následne pretvorili do zrealizovateľných konceptov a napokon ich vytvorili študenti stredných odborných škôl. Pre TASR to z Karpatskej nadácie uviedla Petra Vancová.



"Súčasťou podujatia bola slávnostná detská konferencia, na ktorej samotné deti prezentovali svoje vynálezy. Následne ich odhalili a prvýkrát ich videli vo finálnej podobe. Každá trieda si mohla obzrieť a vyskúšať nielen svoj vynález, ale aj ďalších osem vystavených prototypov," uviedla s tým, že medzi vynálezmi boli napríklad "mega Newtonova hojdačka" či "stroj na domáce úlohy". Na podujatí sa zúčastnilo takmer 200 detí.



V aktuálnom 7. ročníku MyMachine bolo vytvorených dokopy 16 prototypov vynálezov. Časť z nich odovzdali deťom zo ZŠ na podujatiach v Bratislave a Banskej Bystrici.



MyMachine je vzdelávací program, ktorý Karpatská nadácia realizuje od roku 2016. Ako dodala jej výkonná riaditeľka Laura Dittel, do škôl vracia kreativitu a inovácie a učí deti spolupráci či ďalším zručnostiam potrebným pre život v 21. storočí. Realizuje sa pritom v troch krokoch - od nápadu cez koncept po prototyp, pričom prepája tri stupne vzdelávania, a to základnú, strednú a vysokú školu. Celý proces je podľa Karpatskej nadácie založený na spoluvytváraní a spolupráci medzi deťmi a študentmi, ktorí spolupracujú ako rovnocenní partneri pri výrobe vysnívaných vynálezov počas jedného školského roka.