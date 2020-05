Vzniknú pracovné skupiny zamerané na opatrenia pre seniorov

Bratislava 6. mája (TASR) – Na ministerstve zdravotníctva (MZ) vniknú dve pracovné skupiny. Venovať sa budú zdravotno-epidemiologickým opatreniam v téme ohrozených skupín seniorov a ľudí bez domova. Vytvorenie skupín iniciovalo hlavné mesto spoločne s rezortom zdravotníctva. Na sociálnej sieti o tom informuje primátor Bratislavy Matúš Vallo.



Vznikom pracovných skupín sa podľa Valla vytvorí priestor pre tvorbu expertných riešení a diskusiu o konkrétnych témach spojených s opatreniami na pomoc a ochranu seniorov a ľudí bez domova. V skupinách majú spolupracovať experti z bratislavského magistrátu, ministerstva zdravotníctva, ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny s prepojením na Úniu miest Slovenska (ÚMS).



"Cieľom je prepojiť našu dobrú prax, zistenia za posledné mesiace a našu expertízu s expertmi ministerských rezortov tak, aby sme najbližšie mesiace pripravili také opatrenia, ktoré ešte viac ochránia tých najzraniteľnejších a verejné zdravie zároveň," povedal bratislavský primátor. Zároveň informoval, že sa na ministerstve zdravotníctva v stredu stretol spolu so splnomocnenkyňou pre bezpečnosť a drogovú politiku s Ivetou Chovancovou, splnomocnencom pre ľudí bez domova Sergejom Károm a vedúcou oddelenia kvality života na bratislavskom magistráte Táňou Sedlákovou s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím (OĽaNO) a hlavným hygienikom SR Jánom Mikasom.



Mesto Bratislava počas pandémie nového koronavírusu viackrát upozorňovalo, že nemá zo strany štátu jasné inštrukcie, a to napríklad v otázke testovania seniorov v zariadeniach na ochorenie COVID-19. Pracovníci magistrátu sa rovnako sťažovali, že im regionálny úrad verejného zdravotníctva nedvíhal celý deň telefóny, keď potrebovali od neho radu a inštrukcie. Regionálny úrad argumentoval, že je prichádzajúcimi telefonátmi preťažený a má nedostatok pracovníkov, s mestom sa však snaží priebežne komunikovať.



Bratislavská samospráva v marci dlho upozorňovala, že riešenie karanténneho mestečka pre ľudí bez domova na Zlatých pieskoch bolo len na jej "pleciach". Hoci mesto na to upozornilo štát, dlho nechodila relevantná odpoveď. Neskôr mestu s otvorením a fungovaním karanténneho mestečka pomohlo ministerstvo obrany. Rezort tam totiž poskytol 250 poľných lôžok, 250 matracov a 250 spacích vakov. Zabezpečil tiež hygienické potreby, pitnú vodu, ale aj lekára Ozbrojených síl SR so zdravotníckym tímom.



Vallo tiež ako viceprezident ÚMS koncom apríla vyzval štát, aby samosprávy obcí a miest dostávali čo najpresnejšie inštrukcie k všetkým uzneseniam týkajúcim sa nového koronavírusu.



Hlavné mesto od začiatku pandémie upozorňovalo, že seniori i ľudia bez domova patria medzi najviac ohrozenú skupinu novým koronavírusom.