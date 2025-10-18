< sekcia Regióny
Na náborovom dni máte možnosť vyskúšať si šoférovať autobus
Podujatie potrvá od 10.00 do 15.00 h. Vstup do areálu je z Vajnorskej ulice a je koordinovaný.
Autor TASR
Bratislava 18. októbra (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) ponúka v sobotu možnosť vyskúšať si šoférovať autobus. Robí tak v rámci náborového dňa v Depe Jurajov dvor. TASR o tom informoval hovorca DPB Jozef Vozár.
„Táto ponuka je vhodná pre každého, kto uvažuje nad prácou v doprave, ale zatiaľ nenašiel odvahu spraviť prvý krok, ako aj pre tých, ktorí aktívne hľadajú stabilné pracovné uplatnenie v DPB,“ podotkol Vozár.
Riadenie autobusov si môžu pod dohľadom inštruktorov vyskúšať aj záujemcovia s vodičským oprávnením skupiny B. Podmienkou pre vodiča autobusu je vek 21 rokov. Úspešní záujemcovia budú môcť nastúpiť do kurzu v novembri, pričom im mestský dopravca umožní bezplatné rozšírenie oprávnenia o skupinu D vo vlastnej autoškole.
