Na náborovom dni máte možnosť vyskúšať si šoférovať autobus

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian

Autor TASR
Bratislava 18. októbra (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) ponúka v sobotu možnosť vyskúšať si šoférovať autobus. Robí tak v rámci náborového dňa v Depe Jurajov dvor. TASR o tom informoval hovorca DPB Jozef Vozár.

Táto ponuka je vhodná pre každého, kto uvažuje nad prácou v doprave, ale zatiaľ nenašiel odvahu spraviť prvý krok, ako aj pre tých, ktorí aktívne hľadajú stabilné pracovné uplatnenie v DPB,“ podotkol Vozár.

Riadenie autobusov si môžu pod dohľadom inštruktorov vyskúšať aj záujemcovia s vodičským oprávnením skupiny B. Podmienkou pre vodiča autobusu je vek 21 rokov. Úspešní záujemcovia budú môcť nastúpiť do kurzu v novembri, pričom im mestský dopravca umožní bezplatné rozšírenie oprávnenia o skupinu D vo vlastnej autoškole.

Podujatie potrvá od 10.00 do 15.00 h. Vstup do areálu je z Vajnorskej ulice a je koordinovaný.
