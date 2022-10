Na nábreží Hrona otvorili pumptrackovú dráhu pre deti i dospelých

Brezno 11. októbra (TASR) – Mesto Brezno v týchto dňoch otvorilo pumptrackovú dráhu, ktorú si medzi prvými vyskúšali licencovaní pretekári Slovenského zväzu cyklistiky. Súčasťou sú dva technické okruhy s terénnymi vlnami a klopenými zákrutami, postavené špeciálnou švajčiarskou technológiou, čo má zabezpečiť ich dlhšiu životnosť. Informovala o tom breznianska samospráva na svojej webstránke.



"Najmenším, od troch do 12 rokov, je určený menší 64-metrový okruh s maximálnym polmetrovým prevýšením. Na väčšom, 124-metrovom okruhu, s výškovým rozdielom do jeden a pol metra, si môžu vyskúšať takzvané pumpovanie staršie deti a dospelí," uviedol magistrát.



Brezniansky primátor Tomáš Abel je rád, že na nábreží Hrona opäť pribudlo ďalšie športovisko a vyzdvihol stavebnú firmu, ktorej sa napriek enormnému záujmu samospráv o výstavbu športovísk tohto typu podarilo v krátkom čase dokončiť nový športový areál. Pribudnúť by malo aj inkluzívne ihrisko, ktoré sa už realizuje, a skatepark. Mesto časom plánuje prepojiť jednotlivé ihriská mlatovým chodníkom, vyčleniť oddychovú zónu pre seniorov a doplniť tiež osvetlenie, lavičky, vodný prvok a fontánu na pitie.