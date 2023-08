Na nábreží v Bratislave spúšťajú práce na výraznej zmene dopravy

Bratislava 7. augusta (TASR) - Na nábreží v centre Bratislavy od pondelka spúšťa magistrát práce na výraznej zmene organizácie dopravy. V rámci nej tam pribudnú cyklopruhy aj buspruhy a obmedzí sa individuálna automobilová doprava. Práce by mali potrvať do začiatku septembra. Informovalo o tom hlavné mesto.



Obnovovať budú najprv vonkajšie jazdné pruhy, aby na nich mohli následne vyznačiť cyklotrasy. Magistrát upozorňuje, že s vyhradením cyklopruhu súvisia aj viaceré zmeny v križovatkách. Informovať o nich bude v priebehu prác.



V rámci výraznej zmeny organizácie dopravy na nábreží zriadia od Mosta SNP po Šafárikovo námestie v oboch smeroch vo vonkajších jazdných pruhoch samostatné oddelené pruhy pre cyklistov. Pribudnú aj buspruhy na Dostojevského rade a tesne pred križovatkou pod Mostom SNP na Nábreží arm. gen. L. Svobodu v smere do centra.



Pre individuálnu automobilovú dopravu v oboch smeroch ostane zachovaný jeden jazdný pruh. Tým, ktorí cestu po nábreží používajú ako tranzit medzi východnou časťou Bratislavy a Ružinovom, odporúča mesto využívať obchvat cez Einsteinovu s použitím Mosta Apollo.



Zámerom zmeny podľa vedenia Bratislavy je zlepšiť prepojenie historického centra s nábrežím Dunaja a vytvoriť bezpečnejší priestor pre chodcov a cyklistov.