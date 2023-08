Na nábreží v Bratislave zmenia dopravu, pribudnú aj cyklopruhy

Bratislava 4. augusta (TASR) - Na nábreží v centre Bratislavy výrazne zmenia organizáciu dopravy. Pribudnú tam cyklopruhy aj buspruhy. Oznámilo to hlavné mesto s tým, že to bude mať dosah na individuálnu automobilovú dopravu a predpokladá jej čiastočné utlmenie. S prácami na zmene, ktoré si vyžiadajú aj dopravné obmedzenia, začnú od pondelka (7. 8.). Potrvať by mali do začiatku septembra.



Od Mosta SNP po Šafárikovo námestie v oboch smeroch zriadi magistrát vo vonkajších jazdných pruhoch samostatné oddelené pruhy pre cyklistov. V mieste zastávok mestskej hromadnej dopravy (MHD) bude cyklopruh vedený cez priestor zastávky.



"V niektorých úsekoch, najmä pri Šafárikovom námestí, pôjde o zmiešaný cyklopruh a buspruh, aby sme minimalizovali dosah tejto zmeny na MHD. Buspruhy budú doplnené aj na Dostojevského rade a tesne pred križovatkou pod Mostom SNP na Nábreží arm. gen. L. Svobodu v smere do centra," priblížil primátor Bratislavy Matúš Vallo na sociálnej sieti.



Pre individuálnu automobilovú dopravu v oboch smeroch ostane zachovaný jeden jazdný pruh. Tým, ktorí cestu po nábreží používajú ako tranzit medzi východnou časťou Bratislavy a Ružinovom, odporúča mesto využívať obchvat cez Einsteinovu s použitím Mosta Apollo.



Vallo tvrdí, že prepojenie historického centra a nábrežia nie je ideálne a chodci aj cyklisti musia v súčasnosti prechádzať cez štvorprúdovú cestu. "Frekventovaný úsek od Mosta SNP po Šafárikovo námestie, ktorý spolu zdieľajú chodci aj cyklisti, sa stáva čoraz nebezpečnejším," uviedol. Je podľa neho dôležité, aby bolo nábrežie prístupnejšie z centra a chodci mali na ňom bezpečný pohyb.



"Zároveň pôjde o dôležitú cyklistickú tepnu, ktorá sa ďalej napojí na novú štvrť, Starý most a na hrádzu. Som si vedomý, že táto zmena nemusí byť najmä pri jej spustení všeobecne populárna. Utlmenie tranzitu cez nábrežie a presmerovanie dopravy na cesty, ktoré sú na tranzit dimenzované, je ale krok, ktorý neznamená veľkú obchádzku," poznamenal primátor.



Od pondelka preto začnú s prácami na obnove vonkajších jazdných pruhov, aby na nich mohli byť následne vyznačené cyklotrasy. Vodiči musia rátať s dopravnými obmedzeniami. Magistrát upozorňuje, že s vyhradením cyklopruhu súvisia aj viaceré zmeny v križovatkách. Informovať o nich bude v priebehu prác.