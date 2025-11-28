< sekcia Regióny
Na nádvorí Bratislavského hradu sa začínajú stredoveké vianočné trhy
Podujatie predstaví pestrú zmes majstrovstva stredovekých remeselníkov a odborníkov, ktorí predvedú tradičné postupy a techniky.
Autor TASR
Bratislava 28. novembra (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) - Historické múzeum otvára v piatok na nádvorí Bratislavského hradu stredoveké vianočné trhy. Ich čaro spojené s ukážkami remesiel a histórie môžu návštevníci zažiť počas štyroch predĺžených víkendov. Tešiť sa môžu na množstvo stredovekých remesiel, dobové atrakcie, varené víno či medovinu podľa starých receptúr a iné dobroty, výrobky pre potešenie očí i chuťových pohárikov.
Podujatie predstaví pestrú zmes majstrovstva stredovekých remeselníkov a odborníkov, ktorí predvedú tradičné postupy a techniky. Zastúpení budú tokár, brašnár, sviečkar, pisár, kováč, cinár, hrnčiar či minciar. Nielen detské publikum môže osloviť stretnutie s dravými vtákmi a sokoliarmi. Organizátori pre deti pripravili aj dobový kolotoč a iné historické atrakcie. Nechýba historická kuchyňa a možnosť ochutnať oblátky a ďalšie jedlá a nápoje.
Vianoce ako v 14. storočí s ukážkami stredového života organizuje SNM - Historické múzeum v spolupráci s občianskym združením Schatmansdorf.
Stredoveké vianočné trhy na Bratislavskom hrade potrvajú do 21. decembra. Ich atmosféru si môžu záujemcovia užiť počas štyroch adventných víkendov od piatka do nedele, vždy v čase otváracích hodín múzea od 10.00 do 18.00 h. Vstup je voľný.
