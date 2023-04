Na najžiadanejších linkách BID pre cyklovýlety budú cyklonosiče

Bratislava 27. apríla (TASR) – Na najžiadanejších linkách regionálnej autobusovej dopravy na cyklovýlety v rámci Bratislavského kraja budú môcť cestujúci využívať od soboty (29. 4.) cyklonosiče. Cyklolinky budú k dispozícii počas voľných dní do 29. októbra. TASR o tom informovala Eva Vozárová, hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) ako koordinátora Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK).



Cyklonosiče bude možné využiť na linkách 219 (Bratislava – Stupava – Borinka), 240 (Malacky – Záhorská Ves), 250 (Bratislava – Stupava – Vysoká pri Morave - Záhorská Ves – Suchohrad), 275 (Malacky–Závod - Moravský Svätý Ján – Borský Svätý Jur) a 277 (Malacky – Lakšárska Nová Ves – Bílkove Humence).



Počas víkendov a sviatkov sa dá cestovať s bicyklom regionálnou autobusovou dopravou, ale aj bratislavskou mestskou hromadnou dopravou (MHD) v akomkoľvek čase. Počas pracovných dní je to možné výhradne v čase od 9.00 do 13.00 h a od 18.00 do 6.00 h nasledujúceho dňa. Preprava bicyklov v regionálnych vlakoch sa riadi podmienkami železničného dopravcu ZSSK. Vozárová ubezpečuje, že vlakové súpravy na linkách IDS BK majú dostatok priestoru na ich prepravu.



Zabúdať však netreba ani na to, že za prepravu bicykla vo všetkých autobusoch, električkách a trolejbusoch sa platí dovozný cestovný lístok alebo zľavnený 30-minútový lístok. Za prepravu bicykla vo vlakoch sa platí lístok podľa tarify ZSSK. "Poplatok za prepravu bicykla je potrebné zaplatiť za každý prepravovaný bicykel," odkazuje Vozárová.



Všetky aktuálne informácie a cestovné poriadky sú zverejnené na webe idsbk.sk i na weboch jednotlivých dopravcov.