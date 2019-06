Na Námestí baníkov v Handlovej pribudne vodná hmla

Rozsiahlejšia oprava fontány, ktorú radnica realizuje druhý týždeň, by mala zabezpečovať jej fungovanie počas horúcich letných dní a znižovať tak okolitú teplotu.

Handlová 10. júna (TASR) - Samospráva Handlovej v tomto týždni pristúpi k úprave stránkových hodín na mestskom úrade (MsÚ). Opatrením tak reaguje na výstrahu pred vysokými teplotami, ktorú vydal Slovenský hydrometeorologický ústav. Ďalšie opatrenia na zmiernenie tropických teplôt zabezpečuje i na námestí. Informovala o tom v pondelok hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Pre avizované tropické teploty upravila radnica stránkové hodiny MsÚ v termíne od 11. do 14. júna, otvorený bude od 6.00 h do 14.00 h. Ďalšie opatrenia v súvislosti s výstrahami pred vysokými teplotami zabezpečuje samospráva na Námestí baníkov. "Z dôvodu predchádzania zvyšovania teplôt v centre mesta sme tento rok pripravili aj ovlažovacie zariadenie - portál s vodnou hmlou, ktorý bude nainštalovaný v krátkom čase," priblížila Paulínyová.



Rozsiahlejšia oprava fontány, ktorú radnica realizuje druhý týždeň, by mala zabezpečovať jej fungovanie počas horúcich letných dní a znižovať tak okolitú teplotu. "Oprava byť mala byť ukončená do dvoch týždňov. V ústrety sme vyšli obyvateľom aj osadením šiestich nových lavičiek približne za 2000 eur, ktoré sú na námestí rozložené tak, aby na ne nesvietilo priame slnko. Taktiež sme investovali 3500 eur do prekrytia detského ihriska," dodala hovorkyňa mesta.