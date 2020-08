Na Námestí osloboditeľov v Košiciach rozšíria pešiu zónu

Košice 1. augusta (TASR) – V severnej časti Námestia osloboditeľov v Košiciach pribudne od soboty nová pešia zóna v celkovej dĺžke 350 metrov. Ohraničená bude od križovatky s Bottovou ulicou - od hotela, po križovatku medzi Štúrovou a Mojmírovou ulicou pri obchodnom dome. Informuje o tom magistrát na svojej webovej stránke.



Okrem chodcov budú môcť novovzniknutú pešiu zónu využívať iba vozidlá mestskej hromadnej dopravy (MHD). „Vozidlá zásobujúce tamojšie prevádzky budú môcť do zóny vstupovať za rovnakých podmienok ako na Hlavnej ulici, a to vo vymedzenom čase medzi 22.00 až 9.00 h,“ uvádza mesto. Vodičov bude o zmene informovať nové dopravné značenie.



Dôvodom zriadenia novej pešej zóny je podpora a zrýchlenie MHD, zvýšenie bezpečnosti chodcov a skvalitnenia životného prostredia. „Zámerom vedenia mesta je rozširovať pešiu zónu aj do ďalších častí v centre metropoly východu,“ dodáva mesto Košice.