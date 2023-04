Príbehy riek približuje výstava fotografií v Topoľčanoch

Topoľčany 18. apríla (TASR) - Príbehy riek oslobodených od nefunkčných a starých prekážok ožili na námestí v Topoľčanoch. Výstava fotografií Živé rieky ukazuje, akým spôsobom ľudia menia rieky a ako sa vďaka projektom obnovy a odstraňovaním bariér darí zlepšovať ich stav. Exteriérová výstava vznikla s finančnou podporou Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) v spolupráci s Galériou Topoľčany pri príležitosti Dňa Zeme. Potrvá do 24. apríla.



Na výstave dominujú fotografie pred a po odstránení riečnych bariér v krajinách naprieč Európou - od Fínska cez Litvu, Slovensko až po Francúzsko či Španielsko. Expozícia poukazuje na to, že rieka nie je len voda. "Prirodzené úseky riek sú plné života. Od baktérií, jednobunkovcov, rias, machov, cievnatých rastlín cez spektrum bezstavovcov až po stavovce aj cicavce, vtáky, obojživelníky, hady, ktoré sa pri vode vyskytujú a potrebujú ju k životu. Odstránenie nefunkčných a starých prekážok na riekach je najlepší spôsob spriechodnenia rieky. Na príkladoch európskych krajín výstava ukazuje, ako sa po odstránení starých a nevyužívaných priehrad a hatí do riek vracajú migrujúce druhy rýb," povedal Miroslav Očadlík, expert WWF Slovensko pre ochranu vôd.



Podľa iniciatívy Dam Removal Europe bolo doteraz v Európe odstránených z riek vyše 6700 hatí a priehrad. Medzi krajiny, ktoré bariéry odstraňujú, patrí Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Veľká Británia. Vo východnej Európe je priekopníkom Estónsko. Na Slovensku bola v roku 2020 odstránená väčšia hať na rieke Hučava v Podpoľaní.



WWF aktívne pôsobí v takmer 100 krajinách sveta na šiestich kontinentoch. Na Slovensku pôsobí organizácia od roku 2014 a ako samostatná pobočka od roku 2019. Tím WWF Slovensko sa prioritne sústreďuje na tri oblasti - ochranu lesov, vôd a voľne žijúcich živočíchov.