Na námestí pred Hlavnou stanicou v Bratislave vymenili tucet stromov

Bratislava 20. marca (TASR) - Na námestí pred bratislavskou Hlavnou stanicou v sobotu prišlo k obmene stromov. Magistrát vymenil 12 starých brestovcov za nové dreviny príbuzného druhu.



Ako pripomenul primátor Bratislavy Matúš Vallo, výmenu odôvodnil externý arboristický posudok, podľa ktorého sú mnohé stromy na Predstaničnom námestí v podpriemernom, zlom a viaceré až v havarijnom stave. Práve tých, bezpečnosť najohrozujúcejších, sa týkal aj výrub a výmena. "Vôbec prvýkrát sa v histórii mesta stalo, že výrub a náhradná výsadba na mieste sa realizujú v rovnaký deň. Teda nečakáme rok - dva, ako to bolo v minulosti, ale hneď meníme strom za strom," poznamenal Vallo. Verí, že ide o spôsob, ako zachovať v meste zeleň a zároveň sa cítiť bezpečne.



Brestovce západné nahradili päťmetrové brestovce južné. Splnomocnenec primátora pre životné prostredie Andrej Kovarik vysvetlil že pôvodné dreviny mali síce dobré rastové vlastnosti, no zároveň aj invazívny charakter. Nový druh charakterizuje kompaktnejší spôsob rastu i celistvejšia koruna a najmä lepšia prispôsobivosť mestským podmienkam. "Je to aj spôsob, ako to mesto prispôsobujeme klimatickej zmene," upozornil Kovarik. Zdôraznil, že stromy v meste sú vystavené veľkým stresovým faktorom, preto aj údržba o ne musí byť oveľa intenzívnejšia ako doteraz.



Magistrát zároveň upozorňuje, že počas prác nebude mať trolejbusová linka MHD 201 konečnú na Hlavnej stanici, ale bude pokračovať na Prokopa Veľkého, kde sa otočí.