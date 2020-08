Na Námestí Republiky pribudlo drevené plató s hmlovou fontánou

Bratislava 31. augusta (TASR) – Na Námestí Republiky v bratislavskej Petržalke pribudlo drevené plató, terasa so zabudovaným hmlovým systémom. Zatraktívniť a zaktivizovať má priestor vďaka voľnému verejnému sedeniu i miestu pre kultúrne a spoločenské podujatia. TASR o tom informovala Marcela Glevická z mestského Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB).



Námestie Republiky je podľa pripravovaného dokumentu Atlas hodnotenia dosahov zmeny klímy na území Bratislavy, najmä v jeho južnej polovici, tepelným ostrovom. "V blízkosti sa nachádzajú nákupné a administratívne budovy, bytové domy a spevnené plochy ako parkoviská i cestná infraštruktúra, ktoré v teplý deň teplo pohlcujú a následne 'sálajú'," priblížila Glevická. Hmlová fontána tak má slúžiť zvlhčenie priestoru, ktorý je v teplých mesiacoch prehrievaný. Projekt drevenej terasy je jeden z projektov hlavného mesta a MIB pre lepšie verejné priestory, Ľuďom chýbajú miesta na sedenie.



Námestie Republiky má podľa MIB mestská časť Petržalka v pláne revitalizovať. Pôvodné plány počítali, že v priestore námestia bude umiestnený veľký obchodný dom s parkoviskom. "S jeho vybudovaním sa zrejme počítalo až po dostavaní centrálnej osi s rýchlodráhou, ktorú sa uskutočniť už nepodarilo. Dnes mestská časť hľadá riešenie, ako by mohol vyzerať moderný verejný priestor na modernistickom sídlisku," podotkla Glevická.



V súčasnosti petržalská samospráva zisťuje v participatívnom procese u obyvateľov potreby tohto centrálneho verejného priestoru a bude nasledovať architektonická súťaž, z ktorej vzíde nová podoba námestia. "Aj preto je objekt drevenej terasy nastavený ako mobilný a dočasný, aby sa po skončení teplých mesiacov terasa dala demontovať. Podľa toho, aký bude mať úspech, sa v novej sezóne vráti na to isté miesto, prípadne na iné miesto v meste," podotkla Glevická.