Na Námestí slobody v Bratislave bude koncert Slovenskej filharmónie

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Odznejú diela nezabudnuteľných hudobných skladateľov stvárňujúce fenomén tanečného pohybu, uvádzajú organizátori.

Autor TASR
Bratislava 31. augusta (TASR) - Na Námestí slobody v Bratislave sa v nedeľu uskutoční koncert Slovenskej filharmónie (SF). Novú, v poradí 77. koncertnú sezónu predstaví pod taktovkou Martina Leginusa o 17.00 h výberom z najkrajších a najznámejších melódií pod názvom Tanec a karneval. Koncert patrí k záveru Bratislavského kultúrneho leta. TASR o tom informovala PR manažérka Bratislavského kultúrneho a informačného strediska Zuzana Bleho Francúzová.

Odznejú diela nezabudnuteľných hudobných skladateľov stvárňujúce fenomén tanečného pohybu,“ uvádzajú organizátori ku koncertu, na ktorom si návštevníci vypočujú napríklad karnevalovú atmosféru zhmotnenú Hectorom Berliozom i Antonínom Dvořákom, náladu majálesu zachytenú slovenským skladateľom Ľudovítom Rajterom, Polovecké tance Alexandra Borodina z opery Knieža Igor, ale aj Intermezzo z Pucciniho opery Manon Lescaut a Adagio z baletu Arama Chačaturiana Spartakus. „Známe diela klasickej hudby v podaní nášho prvého orchestra predstavujú pozvánku pre publikum všetkých generácií na novú sezónu Slovenskej filharmónie a zároveň ukazujú krásu a širokú rozmanitosť klasickej hudby,“ dodáva generálny riaditeľ SF Marián Turner.

Vstup je voľný.
