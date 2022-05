V Sabinove sprístupnili výstavu o bankárovi M. Bosákovi

Sabinov 25. mája (TASR) - Výstavu fotografií o živote americko-európskeho filantropa a bankára slovenského pôvodu Michala Bosáka sprístupnili v stredu pri soche Sabíny na Námestí slobody v Sabinove. Ako TASR informoval Rudolf Bosák zo Spoločnosti Michala Bosáka v Prešove, ide o miniprojekt BosakSAbinovWeek22, ktorý je súčasťou podprojektu BosakSarisWakeUp22.



"V rámci podprojektu chceme 'prebudiť' cez mestá Sabinov, Prešov, Giraltovce, Lipany, Hanušovce nad Topľou, Veľký Šariš, Bardejov a Svidník celý Šariš, aby si ľudia tam žijúci uvedomili, akú výnimočnú postavu celosvetového rangu zrodil Šariš, a to Michala Bosáka," povedal Rudolf Bosák.



V rámci medzinárodného projektu Dvojrok Michala Bosáka - International Bosak Years 2022 - 2023 boli vyhlásené viaceré súťaže pre žiakov základných a študentov stredných škôl. Budúci rok tiež plánujú zorganizovať viaceré výstavy v Spojených štátoch amerických.



Výstavu, ktorá bola už prezentovaná vo Washingtone, New Yorku, Moskve, Londýne, Dubline, Varšave, Prahe si môžu záujemcovia podľa jeho slov pozrieť na Námestí slobody do 31 mája. O deň neskôr 1. júna bude prezentovaná v Základnej škole na Komenského ulici v Sabinove.