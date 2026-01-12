< sekcia Regióny
Na Námestí slobody vo štvrtok otvoria ľadovú plochu
Autor TASR
Sereď 12. januára (TASR) - Na Námestí slobody v Seredi v okrese Galanta vo štvrtok (15. 1.) otvoria ľadovú plochu. Verejnosti bude k dispozícii do 1. marca. TASR o tom informovala Zuzana Slahučková z Mestského úradu v Seredi.
„Dlhodobo evidujeme dopyt po tomto type športu v meste. Kým nemáme trvalú ľadovú plochu, teší ma, že sa nám podarilo zabezpečiť aspoň dočasné klzisko s prírodným ľadom,“ povedal primátor Serede Ondrej Kurbel. Na prevádzke klziska participujú okrem mesta aj významné podniky sídliace v Seredi.
Klzisko s rozmermi desať krát 20 metrov je určené na rekreačné korčuľovanie a jeho kapacita je 30 osôb. V prevádzke bude denne od 8.00 do 22.00 h, pričom dopoludnia je čas vyhradený pre školy a partnerov projektu.
Široká verejnosť sa môže prísť korčuľovať od 11.00 do 20.00 h. Medzi 20.00 a 22.00 h je vytvorený priestor pre partnerov projektu. Na ľadovej ploche je zakázané hranie hokeja.
