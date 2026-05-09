Na Námestí SNP si dali česko-slovenský zraz historické „embéčky“
Autor TASR
Banská Bystrica 9. mája (TASR) - Na banskobystrickom Námestí SNP sa v sobotu koná najväčšie česko-slovenské stretnutie historických vozidiel značky Škoda MB. Je spojené s oficiálnym pokusom o rekord v počte „embéčiek“ na jednom mieste za účasti komisárov Knihy slovenských rekordov. TASR o tom informoval Igor Svítok, ktorý je zakladateľ, komisár knihy a mapuje slovenské rekordy v nezvyčajných disciplínach.
Zraz sa začal už v piatok (8. 5.) na Táľoch. V sobotu sa kolóna legendárnych áut presunula cez Krpáčovo do Banskej Bystrice, kde sa na parkovisku na Uhlisku zoradili podľa farieb a typov. Ide len o typy Škoda 1000 MB/MBX/MBG.
„Zároveň sa uskutoční zápis tohto zrazu do Knihy slovenských rekordov. Škoda 1000 MB klub Slovensko ako organizátor akcie si prevezme certifikát. Škodovky sa tak zapíšu medzi rekordné stretnutia vozidiel,“ dodal Svítok.
Podľa neho doteraz evidujú viaceré podobné rekordy, ako napríklad stretnutie Maluchow Fiat 126p vo Zvolene, ktoré sa dostali aj do svetoznámej Guinnessovej knihy rekordov. Medzi slovenskými autorekordmanmi sú tiež Trabanty, Ople, Lexusy a hasičské vozidlá z Martina.
