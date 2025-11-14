< sekcia Regióny
Na Námestí SNP vo Zvolene si obyvatelia zakorčuľujú aj túto sezónu
Klzisko plánuje samospráva otvoriť 12. decembra popoludní, aktuálne sú prípravy na jeho otvorenie v plnom prúde, pracovníci už montujú základy.
Autor TASR
Zvolen 14. novembra (TASR) - Na Námestí SNP vo Zvolene si verejnosť zakorčuľuje aj túto sezónu. Hovorca mesta Martin Svatuška informoval, že mesto opäť zabezpečí prevádzku mobilnej ľadovej plochy, a to vďaka spolupráci so sponzormi a hokejovými nadšencami.
„Sme veľmi radi, že sa nám aj tentoraz podarilo spojiť sily so súkromným sektorom. Mnohé firmy reagovali okamžite a rozhodli sa podporiť prevádzku klziska,“ uviedol primátor Vladimír Maňka.
Podotkol, že prevádzka ľadovej plochy si každoročne vyžaduje výrazné finančné náklady, no vďaka podpore partnerov sa môžu Zvolenčania korčuľovať bezplatne. Záujemcovia, ktorí chcú mesto podporiť a umiestniť svoje logo na mantinely klziska, môžu tak urobiť počas celej sezóny.
Klzisko plánuje samospráva otvoriť 12. decembra popoludní, aktuálne sú prípravy na jeho otvorenie v plnom prúde, pracovníci už montujú základy. „Termín otvorenia môžeme mierne upraviť podľa teplotných podmienok. O všetkých novinkách budeme verejnosť včas informovať,“ doplnil primátor.
