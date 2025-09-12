< sekcia Regióny
Na Námestí sv. Michala v Hlohovci budú platiť dopravné obmedzenia
Autor TASR
Hlohovec 12. septembra (TASR) - Z dôvodu havarijnej opravy na potrubí verejnej kanalizácie na Námestí sv. Michala v Hlohovci budú na ceste druhej triedy s označením 507 od soboty (13. 9.) do pondelka (15. 9.) platiť dopravné obmedzenia. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.
Ako uviedla, dopravné obmedzenia budú vo forme zúženia vozovky a úpravy jazdných pruhov vyznačených dočasným dopravným značením. „V prípade potreby prejazdu cez tento úsek odporúčame použiť inú trasu,“ priblížila.
V prípade nepredvídaných komplikácií a nutnosti predĺženia času nevyhnutného na opravu, alebo prípadného vylúčenia nákladnej dopravy v uvedenom úseku, bude radnica informovať o obchádzke, ktorá bude vyznačená ďalším dočasným dopravným značením.
