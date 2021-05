Na Námestí sv. Mikuláša v Trnave zapália 572 sviec za obete pandémie

Trnava 25. mája (TASR) – Doterajších 572 obetí pandémie, ktoré podľahli ochoreniu COVID-19 vo Fakultnej nemocnici Trnava, si Trnavčania budú môcť pripomenúť v piatok (28. 5.) na Námestí sv. Mikuláša. Takýto počet sviec zapália organizátori spomienky o 19.30 h. Informoval o tom poslanec mestského zastupiteľstva Rastislav Mráz.



„Spomienku sme sa rozhodli uskutočniť na symbolickom mieste - pri morovom súsoší, ktoré naši predkovia postavili z vďaky po ukončení morovej epidémie v Trnave. Zároveň v blízkosti Baziliky sv. Mikuláša, kde je umiestnený obraz Trnavskej Panny Márie, ktorú Trnavčania pri ohrozeniach prosili, aby orodovala za Trnavu a jej obyvateľov,“ doplnil Mráz.



Iniciátorkou tichej spomienky je dcéra bývalého primátora Trnavy Zuzana Bošnáková. „Pandémia zasiahla život každého z nás. Ochorením prešla aj takmer celá naša rodina, a dokonca môj otec s mimoriadne ťažkým priebehom. Náš príbeh bol so šťastným koncom. Mnoho ľudí okolo mňa však o svojich blízkych prišlo. Trnava, no aj celý okres boli veľmi zasiahnuté, a preto si myslím, že by sme týmto ľuďom mali venovať aspoň touto formou tichú spomienku, úctu a modlitbu,“ uviedla.



Pred zapálením sviečok sa o 18.30 h v bazilike uskutoční zádušná omša za zosnulých. Podujatie organizačne zastrešuje okresné centrum KDH v Trnave v spolupráci s občianskym združením Naše MesTTo.